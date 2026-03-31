Mann stürzt in bremsendem Basler Linienbus und stirbt

Keystone-SDA

Ein 76-jähriger Passagier eines Basler Linienbusses ist am Dienstag im Spital verstorben, nachdem er tags zuvor in einem bremsenden Bus gestürzt war. Bremsen musste der Busfahrer, weil ein Kind auf der Greifengasse unvermittelt die Strasse überquerte.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Dienstag mitteilte, wurde der gestürzte Passagier am Montag von der Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Universitätsspital gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen. Sie schreibt, der die Strasse querende Junge und sein erwachsener Begleiter hätten die Unfallstelle verlassen. Sie seien sich offenbar der Tragweite der durch den Busfahrer eingeleiteten Bremsung nicht bewusst gewesen.