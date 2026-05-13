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Mann verletzt sich in der Stadt St. Gallen bei Sturz von Leiter

Keystone-SDA

Bei einem Sturz von einer Leiter hat sich ein Metallbauer am Dienstag in der Stadt St. Gallen am linken Arm sowie am rechten Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 29-Jährigen in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Metallbauer arbeitete auf einer Baustelle in rund drei Metern Höhe auf einer Bockleiter, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Aus bislang unbekannten Gründen kippte die Leiter.

Die Verletzungen des Mannes seien «erheblich», so die Stadtpolizei weiter.

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