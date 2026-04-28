Mann wegen Schussabgabe auf leeres Schulzimmer in Gams SG angezeigt

Keystone-SDA

In Gams hat ein 28-jähriger Mann mit einer kleinkalibrigen Waffe auf ein leeres Schulhaus sowie eine Hausfassade geschossen. Die Polizei konnte ihn ermitteln.

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(Keystone-SDA) Am 21. April meldete die St. Galler Kantonspolizei den Fund eines verformten Projektils in einem Schulzimmer. Zudem wurden Beschädigungen an einem Fenster und einem geschlossenen Rollladen entdeckt. Der Vorfall dürfte sich in den Frühlingsferien zugetragen haben, schrieb sie.

Später wurde ein zweites Einschussloch in unmittelbarer Nähe der Schule gemeldet. Die Verglasung einer Fassade war beschädigt worden. Ein Projektil kam aber nicht zum Vorschein. Danach seien unter anderem die Schussbahnen analysiert worden, teilte die Kantonspolizei am Dienstag mit.

Nun konnte der Schütze ermittelt werden. Es handelt sich um einen 28-jährigen Schweizer aus der Region. Er sei geständig, aus einer Wohnung mit einer kleinkalibrigen Waffe geschossen zu haben. Eine direkte oder gezielte Verbindung zwischen den Schüssen oder der Schule könne ausgeschlossen werden, heisst es weiter. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.