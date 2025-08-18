The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mann wird in Luzern von Gütschbahn erfasst und getötet

Keystone-SDA

Auf dem Trassee der Gütschbahn in der Stadt Luzern hat sich am Samstag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 31 Jahre alte Mann begab sich auf das Gleis der Standseilbahn und wurde von der talwärtsfahrenden Kabine erfasst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann habe beim Unfall schwere Verletzungen erlitten, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Er sei diesen vor Ort erlegen. Wie und wieso der Mann auf das Trasse der Bahn gelangte, war am Montag nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt.

Die Bahn verbindet über eine Strecke von 180 Meter die Stadt Luzern mit dem Hausberg Gütsch. Die beiden Kabinen verkehren unabhängig voneinander auf parallelen Gleisen als Schräglifte. Die Passagiere drücken wie in einem Aufzug auf einen Knopf und setzen die Bahn so selbständig in Bewegung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft