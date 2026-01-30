Marius Bear ist bereit für sein Australien-Abenteuer

Keystone-SDA

Gemeinsam mit seiner Verlobten Jasmine Wasmer wagt der Appenzeller Sänger Marius Bear die Auswanderung nach Australien. Down-Under habe er "keinen Fame, nix", und genau darauf freut sich der 32-Jährige.

(Keystone-SDA) Daher will Bear in Australien auch «back to the roots» (zurück zu den Wurzeln) gehen, vor allem auch als Strassenmusiker, wie er dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) verriet. Denn der gelernte Baumaschinen-Mechaniker hatte seinen ersten Schritt als Musiker auf der Strasse gemacht. In der Folge wurde er in der Schweiz zum Star. 2022 vertrat er die Schweiz etwa am Eurovision Song Contest (ESC) in Turin (I).

So oder so: seine Gitarren nimmt Bear mit nach Australien. Ansonsten sei der Plan, erst einmal nichts zu tun: «Abefaahre», sagte der gebürtige Innerrhoder weiter. Zuerst will das Paar einige Wochen bei Freunden in der Stadt Adelaide unterkommen, danach wollen die zwei einen Wohnwagen kaufen – und das Land entdecken.