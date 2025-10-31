Marizio Cattelans goldenes Klo wird in New York versteigert

Keystone-SDA

Zwei Versionen gibt es von der Gold-Toilette des italienischen Künstlers Cattelan: Eine wurde 2019 in Grossbritannien gestohlen. Die andere wird jetzt versteigert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein goldenes Klo des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan soll im November in New York versteigert werden. Das Startgebot für die voll funktionsfähige Toilette aus 18-karätigem Gold werde sich am aktuellen Goldpreis am Tag der Versteigerung orientieren, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit.

Cattelan hatte 2016 zwei Versionen der goldenen Toilette mit dem Namen «America» angefertigt. Eine davon war im Guggenheim Museum in New York ausgestellt worden. Danach war sie an das Geburtshaus von Winston Churchill in Grossbritannien ausgeliehen worden, aus dem sie 2019 gestohlen wurde. Die zweite Version war 2017 an einen Privatsammler verkauft worden – und wird nun versteigert.

Cattelan ist für seine hintersinnig-skurrilen Skulpturen bekannt. Im vergangenen Jahr wurde eine von ihm mit Klebeband an der Wand befestigte Banane in New York für 6,2 Millionen Dollar versteigert.