Mark Forster: War verliebt in Sarah Connor

Keystone-SDA

Popstar Mark Forster war nach eigenen Worten lange Zeit verliebt in Sängerin Sarah Connor - sei aber schnöde abgewiesen worden. "Hat sie nicht gejuckt, es war ihr einfach scheissegal", berichtete der 43-Jährige im Podcast "Take Me Späti". Er sei "so weit weg von ihrem Typ", bilanzierte er, gefragt nach seinem "Celebrity Crush". "Das fand sie noch nicht mal niedlich." Die 45-jährige Connor und Forster sassen vor Jahren zusammen in der Jury der Casting-Show "The Voice of Germany".

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(Keystone-SDA) Auf die Frage, ob er schon oft verliebt war, sagte Forster: «Wenn du jetzt mit verliebt so «madly in love» meinst, dann war das natürlich nicht so oft. Aber auch schon mehr als einmal – und das finde ich auch gut. Aber so mikroverliebt bin ich auch ganz oft.»