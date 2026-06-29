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Massnahmen gegen Missbrauch Schweizer Telefonnummern in Kraft

Keystone-SDA

Der Schutz vor betrügerischem Missbrauch Schweizer Telefonnummern auch im Mobilnetz wird verstärkt: Telekomanbieter müssen ab 1. Juli verdächtige Anrufe als "unbekannt" kennzeichnen oder gar ganz blockieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer Konsumentenschutz begrüsst die nun in Umsetzung stehende Massnahme, wie er am Montag mitteilte. Das Vorgehen gegen den Nummern-Missbrauch, Spoofing genannt, ergänzten die seit November 2025 standardmässig aktivierten Werbeanruf-Filter der Telekomanbieter. Damit dürften auch die Anrufe von ausländischen Callcentern zurückgehen.

Seit Anfang Jahr müssen Telekomanbieter auf Veranlassung des Bundesamts für Kommunikation Festnetznummern bei Verdacht auf betrügerischen Missbrauch als «unbekannt» kennzeichnen oder in eindeutigen Fällen ganz blockieren. Ab 1. Juli gilt dies nun auch für Mobilnummern, die gemäss Angaben des Konsumentenschutzes besonders oft missbraucht würden.

Spoofing ist eine weit verbreitete Masche von Telefonbetrügerinnen und -betrügern, die oftmals vom Ausland aus agieren. Auf dem Display wird dabei eine Schweizer Telefonnummer vorgetäuscht, etwa die richtige Telefonnummer einer Bank oder gar einer Polizeistation.

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