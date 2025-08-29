The Swiss voice in the world since 1935
Medien: Trump stoppt verlängerten Secret-Service-Schutz von Harris

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge den verlängerten Personenschutz für Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris durch den Secret Service widerrufen. Er hob eine bislang unbekannte Anordnung seines Vorgängers Joe Biden auf, die Harris ein Jahr zusätzlichen Schutz gewähren sollte, wie die Nachrichtensender CNN und NBC News berichteten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) CNN schrieb unter Berufung auf eine Kopie eines entsprechenden Briefes, dass die Sonderregelung nun zum 1. September auslaufen solle – wenige Wochen vor dem Start einer Lesetour zur Veröffentlichung eines Buches über den Wahlkampf im vergangenen Jahr.

Der Secret Service ist für den Schutz ranghoher Politiker zuständig und kümmert sich nicht nur um die Sicherheit aktiver Mandatsträger, sondern auch um die einiger früherer Amtsinhaber. Frühere Präsidenten werden bis zu ihrem Lebensende bewacht. Vize-Präsidenten hingegen wird der Personenschutz nur ein halbes Jahr lang nach Ausscheiden aus dem Amt gewährt. Weil Harris‘ Amtszeit Mitte Januar endete, lief der Schutz durch den Secret Service nun Mitte Juli aus – eigentlich: denn laut CNN hatte Ex-US-Präsident Biden kurz vor seinem Amtsende stillschweigend Harris‘ Personenschutz per Dekret um ein Jahr verlängert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump eigenen früheren Weggefährten oder Menschen im Umfeld seiner Vorgänger den besonderen Personenschutz entzieht: Mitte März ordnete Trump an, den Personenschutz von Bidens Kindern Hunter und Ashley zu beenden. Auch Trumps ehemaligem Aussenminister Mike Pompeo oder seinem Ex-Berater John Bolton – mittlerweile einer der lautesten Kritiker Trumps – entzog der US-Präsident den Schutz.

