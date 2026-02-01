Mehr als 45’000 Besuchende an Ballonfestival in Château-d’Oex VD

Keystone-SDA

Mehr als 45'000 Besuchende haben heuer das internationale Ballonfestival in Château-d'Oex im Kanton Waadt besucht. Dank "aussergewöhnlichen" Wetterbedingungen konnte an sieben der neun Festivaltage geflogen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) 350 Ballonfahrten mit insgesamt über 450 Flugstunden konnten absolviert werden, teilten die Veranstaltenden des 46. «Festival International de Ballons» am Sonntag mit. 640 Passagiere wurden transportiert und über 1000 Kinder erlebten ihren ersten Start im Fesselballon.

Ein Höhepunkt des Festivals ereignete sich am Donnerstag, als nahezu 40 Ballone gemeinsam in die Region Greyerz im Kanton Freiburg zogen, um am Präzisionswettbewerb teilzunehmen. Dabei wurde Ballast auf ein Ziel im Innenhof des Schlosses Greyerz abgeworfen, hiess es weiter.

Weiter konnten am Samstag insgesamt 81 Starts gezählt werden. Die Ballone nutzten eine bodennahe Windinversion, um zurückzukehren und unweit des Startgeländes zu landen, schrieben die Organisatorinnen und Organisatoren des Festivals.

2027 findet das Ballonfestival in der Pays d’Enhaut vom 23. bis zum 31. Januar statt.