Mehrere Fans mit Brandverletzungen nach Young Boys-Match in Aarau

Keystone-SDA

Beim Fussballspiel von Aarau gegen die Berner Young Boys ist es am Samstag in Aarau zu schweren Ausschreitungen gekommen. Bereits während des Spiels erlitten fünf YB-Fans Brandverletzungen - wegen eigener Pyros. Sie mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die YB-Fans seien teilweise erheblich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Fans seien von der Ambulanz in verschiedene Spitäler gebracht worden.

Nach dem verlorenen Spiel hätten YB-Fans die Aargauer Polizei dann am Bahnhof massiv angegriffen und sie mit Steinen und Baustellenabschrankungen beworfen. Ein Polizist erlitt Prellungen, zwei Polizeiautos wurden beschädigt.

