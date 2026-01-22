Mehrere hundert Fussballfans aus Lyon ziehen durch die Stadt Bern

Keystone-SDA

Mehrere hundert Fussballfans des französischen Klubs Olympique Lyon haben am frühen Donnerstagabend vor der Partie gegen YB für Aufruhr in der Stadt Bern gesorgt. Der Fanmarsch zum Stadion Wankdorf verlief ohne grössere Zwischenfälle.

(Keystone-SDA) Die Anhängerinnen und Anhänger zogen ab 16.20 Uhr lautstark vom Kornhausplatz über die Kornhausbrücke via Nordring los zum Stadion Wankdorf. Der Umzug traf gegen 18 Uhr beim Stadion ein. Der Anpfiff der Partie war auf 18.45 Uhr angesetzt.

Vereinzelt zündeten die Fans Pyrotechnika und Böller, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Die Kantonspolizei Bern begleitete den Umzug eng. So stand etwa beim Viktoriaplatz, beim Wyleregg und in der Nähe des Wankdorfstadions ein Wasserwerfer bereit.

Zwei Fans verletzten sich unterwegs bei Stolperern, wie die Polizei auf der Plattform Threads mitteilte. Sie hätten medizinisch betreut werden müssen. Zudem sei eine Ampel zu Bruch gegangen beim Versuch, einen Sticker anzubringen.

Der BSC Young Boys trifft im Rahmen der Europa League auf den französischen Verein aus Lyon. YB erwartete für das Spiel 1750 Gästefans, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.