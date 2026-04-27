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Mehrere Luxusautos aus Garage in Murten gestohlen

Keystone-SDA

Unbekannte haben am Wochenende aus einer Garage in Murten bei zwei Einbrüchen fünf Luxusfahrzeuge gestohlen. Der Wert der Autos beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken, wie die Kantonspolizei Freiburg am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag kurz vor 3 Uhr über verdächtige Personen bei einer Garage informiert. Vor Ort stellte die Polizei einen Einbruch und vier gestohlene Autos fest, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

In der Nacht auf Montag beklagte dieselbe Garage erneut einen Einbruch, bei dem ein weiteres Auto gestohlen wurde, wie es weiter hiess. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein und klärt ab, ob die beiden Fälle zusammenhängen.

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