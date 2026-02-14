Mehrere Reformisten im Iran auf Kaution frei

Keystone-SDA

Nach der Verhaftungswelle gegen Irans Reformlager sind mindestens drei prominente Politiker wieder auf freiem Fuss. Asar Mansuri, Ebrahim Asgharsadeh und Dschawad Emam seien gegen Kaution aus der Haft entlassen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Politiker waren vor wenigen Tagen wegen kritischer Äusserungen im Zusammenhang mit den Massenprotesten Anfang Januar festgenommen worden. Irans Reformisten streben Veränderungen innerhalb des Systems an. Auch Präsident Massud Peseschkian gehört dem Lager an. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars soll er sich für die Freilassung eingesetzt haben.

Im Iran gibt es seit Jahren keine politische Kraft mehr, die von der Protestbewegung als glaubwürdige Opposition anerkannt wird. Auch die Reformer gelten unter Demonstranten als Teil des islamischen Herrschaftssystems, der keine grundlegenden politischen Änderungen bewirken kann.