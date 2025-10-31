Mehrfamilienhaus in Frümsen SG ist nach Brand nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses am Freitagmittag in Frümsen SG ist Sachschaden im Wert von über einer Million Franken entstanden. Das Gebäude ist gemäss der Polizei nicht mehr bewohnbar. Ein 66-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt.

(Keystone-SDA) Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Ein 66-jähriger Mann hatte noch versucht, den Brand selbständig zu löschen. Er wurde dabei verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei untersucht die Brandursache.