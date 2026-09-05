Mehrfamilienhaus in Solothurn nach Dachstockbrand unbewohnbar

Keystone-SDA

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In Solothurn ist am Samstagmorgen im Dachstock eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten die Liegenschaft rechtzeitig verlassen. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Brand am Vom Staal-Weg wurde gemäss Polizeiangaben kurz nach 9 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine starke Rauchentwicklung im Dachstockbereich feststellbar gewesen. Der Brandherd dürfte sich gemäss derzeitigen Erkenntnissen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss befunden haben. Von dort habe das Feuer auf den Dachstock übergegriffen.

Angehörige der Feuerwehren Solothurn und Biberist brachten den Brand unter Kontrolle und löschten ihn vollständig. Die genaue Brandursache ist Gegenstand eingeleiteter Ermittlungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn.