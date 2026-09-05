The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mehrfamilienhaus in Solothurn nach Dachstockbrand unbewohnbar

Keystone-SDA

In Solothurn ist am Samstagmorgen im Dachstock eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten die Liegenschaft rechtzeitig verlassen. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand am Vom Staal-Weg wurde gemäss Polizeiangaben kurz nach 9 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine starke Rauchentwicklung im Dachstockbereich feststellbar gewesen. Der Brandherd dürfte sich gemäss derzeitigen Erkenntnissen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss befunden haben. Von dort habe das Feuer auf den Dachstock übergegriffen.

Angehörige der Feuerwehren Solothurn und Biberist brachten den Brand unter Kontrolle und löschten ihn vollständig. Die genaue Brandursache ist Gegenstand eingeleiteter Ermittlungen durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft