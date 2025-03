Melanie Winiger und Annina Frey moderieren die Swiss Music Awards

Keystone-SDA

Die Entertainerin Melanie Winiger und die Musikproduzentin Annina Frey werden durch die Swiss Music Awards 2025 führen. Für das Moderatorinnen-Duo ist das keine Premiere.

(Keystone-SDA) Die ehemalige Miss Schweiz Winiger führt bereits zum zehnten Mal, durch die Preisverleihung, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Die Moderatorin, die sich auch als Schauspielerin einen Namen gemacht hat, habe eine Leidenschaft für die Musik. Annina Frey, ehemalige Moderatorin von der SRF-Sendung «Glanz und Gloria» und DJ, wird zum dritten Mal durch die Swiss Music Awards führen.

An den Swiss Music Awards werden Musikschaffende für ihr Wirken im Jahr zuvor geehrt – sowohl etablierte Künstlerinnen und Künstler als auch Newcomer. An der 18. Ausgabe werden Auszeichnungen in zehn nationalen sowie vier internationalen Kategorien verliehen. Neu werden die Kategorien «Best Female Act» und «Best Male Act» zusammengelegt. So gebe es neu den «Best Solo Act National», schreiben die Organisatoren. Dies entspreche dem internationalen Standard.

Die Swiss Music Awards finden dieses Jahr am 28. Mai im Zürcher Hallenstadion statt und werden live auf 3+ übertragen.