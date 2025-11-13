Meldung zu Wurstständen am Zürichsee nicht verwenden
Bitte verwenden Sie die rdz-Meldung "Illegale Wurststände am Zürichsee müssen bis Ende Jahr weg" nicht. Entgegen einer ersten Auskunft der Stadt ist noch kein abschliessender Entscheid des Stadtrats gefallen.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
