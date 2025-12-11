Merkel auf Nobelbankett in Stockholm

Keystone-SDA

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am feierlichen Nobelbankett zu Ehren der diesjährigen Nobelpreisträger teilgenommen. Die 71-Jährige sass bei der prunkvollen Abendveranstaltung im Rathaus der schwedischen Hauptstadt Stockholm auf Platz 31 des Ehrentisches zwischen dem ungarischen Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai und dem kanadischen Wirtschaftsnobelpreisträger Peter Howitt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ihr Ehemann Joachim Sauer durfte auf Sitz 77 Platz nehmen. Neben ihm sassen Schwedens Finanzministerin Elisabeth Svantesson und Helena Norlén, die Frau des schwedischen Parlamentspräsidenten Andreas Norlén.

Zu Tisch mit den schwedischen Royals

Das Nobelbankett wird traditionell am Abend der Nobelpreisverleihungen veranstaltet. Die schwedische Königsfamilie war durch König Carl XVI. Gustaf, die aus Heidelberg stammende Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria mit ihrem Mann Prinz Daniel, Prinz Carl Philip sowie Prinzessin Madeleine mit ihrem Gatten Christopher O’Neill vertreten.

Den rund 1.300 Gästen wurde eine Festmahlzeit serviert, die von einer Steinpilzsuppe über mit Jakobsmuscheln und Zuckertang gefüllten Steinbutt bis zu einem fruchtigen Sorbet als Nachtisch reichte. Für die Musik war der Komponist Jacob Mühlrad verantwortlich. Nach Reden mehrerer Nobelpreisträger wechselte die Festgemeinde am späten Mittwochabend zum Tanz vom Blauen Saal zum Goldenen Saal des Rathauses.