Meta wegen Gefährdung von Minderjährigen zur Verantwortung gezogen

Keystone-SDA

Die Geschworenen eines Zivilgerichts in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico haben Meta am Dienstag für die Gefährdung minderjähriger Nutzer seiner Plattformen verantwortlich gemacht. Der Konzern wurde zur Zahlung von 375 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt.

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(Keystone-SDA) Die Summe ist beträchtlich, liegt aber unter den rund zwei Milliarden Dollar, die der Staatsanwalt von New Mexico, Raul Torrez, gefordert hatte, der das Verfahren angestrengt hatte.

Kurz nach der Bekanntgabe der Entscheidung teilte ein Sprecher von Meta mit, dass der Social-Media-Riese Berufung einlegen werde. Man arbeite hart daran, die Nutzerinnen und Nutzer der Plattformen zu schützen. Zum Konzern gehören Dienste wie Facebook, Instagram und Whatsapp.

Torrez hatte Meta Ende 2023 verklagt und dem Unternehmen vorgeworfen, Kinder gefährdet zu haben, indem es sie unangemessenen Inhalten und sexuellen Begierden ausgesetzt habe.

Die Geschworenen benötigten nach sechswöchigen Verhandlungen weniger als einen Tag, um zu einer Entscheidung zu gelangen.