Michael Sigerist soll neuer Präsident des FC Luzern werden

Keystone-SDA

Der Verwaltungsrat des FC Luzern schlägt Michael Sigerist als neuen Präsidenten des FCL vor. Gleichzeitig soll Marco von Ah in den Verwaltungsrat gewählt werden, um im strategisch-kommunikativen Bereich den Clubs zu stärken, hiess es in einer Mitteilung des Vereins.

(Keystone-SDA) Michael Sigerist ist 63 Jahre alt, einstiger Spieler der Reserven des FCL und seit Jahren Präsident des Club der 200, der vor allem die Fussballabteilung des FC Luzern sowie soziale, kulturelle und sportliche Projekte in der Innerschweiz unterstützt. Das teilte der Verein am Montag mit. Beruflich ist Sigerist als selbständiger Rechtsanwalt und Notar in der Stadt Luzern tätig.

Marco von Ah (63) bringe umfangreiche Erfahrung in Kommunikation und Marketing mit, unter anderem als Leiter Kommunikation der Pädagogischen Hochschule Luzern, ehemaliger Kommunikationsleiter des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) und langjähriger Ressortleiter Sport der Luzerner Zeitung.

Mit der Wahl von Sigerist und von Ah soll der FCL-Verwaltungsrat auf sechs Mitglieder erweitert werden. Aktuell setzt er sich aus Josef Bieri (Präsident ad interim), Daniel Britschgi, Ursula Kellenberger-Koller und Laurent Prince zusammen.

Die Wahlen finden im Rahmen der Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG am 20. November sowie der FCL Holding AG am 15. Dezember statt.