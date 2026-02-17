Michelle Hunziker geniesst Luxusferien auf den Malediven

Keystone-SDA

Die Moderatorin Michelle Hunziker gönnt sich und ihren beiden jüngeren Töchtern einen Luxusaufenthalt auf den Malediven. Gemäss Italienischen Medien ist sie in einer exklusiven Wasser-Villa auf dem Ari-Atoll abgestiegen, wie der "Blick" berichtete.

(Keystone-SDA) Mit von der Partie sei auch eine Gruppe von Freunden, die wie Hunziker zu den gut betuchten Menschen gehören müssen. Denn eine Luxusunterkunft mit direktem Zugang zum Meer, einer grossen privaten Terrasse, mehreren Schlafzimmern und sogar einer kleinen Bar kostet mehrere Tausend Franken pro Nacht. So zumindest berichtet es das Newsportal blick.ch.

Auf Instagram gerät Michelle Hunziker ins Schwärmen. «Diese Insel hat etwas Besonderes an sich. Es ist wirklich magisch hier», ist zu lesen. Zu sehen ist eine Bootstour, bei der eine Gruppe Delfine mitgeschwommen ist.

Nicht mit dabei ist gemäss Bericht Hunzikers Tochter Aurora Ramazzotti. Mit ihr habe die Moderatorin bereits im Januar Strandferien verbracht.