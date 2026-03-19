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Michelle Hunziker schwärmt von Ursula Andress

Keystone-SDA

Moderatorin Michelle Hunziker hat im "Blick" in den höchsten Tönen von Schauspielerin Ursula Andress gesprochen. "Ursula ist eine tolle Frau. Was sie als Schweizerin erreicht hat, ist einzigartig", sagte sie der Zeitung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Sie sei nicht nur eine Ikone des Kinos und einer pionierhaften Weiblichkeit, sondern auch eine Frau von «grosser Empathie, grosser Intelligenz und vor allem von einer seltenen aussergewöhnlichen Ironie». Kennengelernt hätten sie sich im Jahr 2012 bei einer Benefizveranstaltung in Bern und sich bestens unterhalten.

Die Frauen verbindet ihre Herkunft, beide sind in Ostermundigen BE aufgewachsen. «Wir fühlen uns verbunden durch das, was wir sind: Berner Meitschi», sagte Hunziker weiter zum «Blick» und gratulierte Andress sogleich – diese feiert nämlich am heutigen 19. März ihren 90. Geburtstag.

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