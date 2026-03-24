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Migros Basel erzielt 33,6 Millionen Franken Gewinn

Keystone-SDA

Die Genossenschaft Migros Basel hat im Jahr 2025 einen Gewinn von 33,6 Millionen Franken erzielt. Der Umsatz ging um 61 Millionen auf knapp 866 Millionen Franken zurück, wie die Migros Basel am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Grund für den Umsatzrückgang sei die Veräusserung der Fachmarkt- und OBI-Formate. Diese habe zeitgleich zu erheblichen Sondereffekten geführt und das Jahresergebnis «massgeblich positiv» beeinflusst. Im 2024 hatte die Migros Basel noch einen Verlust von 7,6 Millionen Franken geschrieben.

2025 investierte die Migros laut Mitteilung 32,7 Millionen Franken in die Modernisierung und Erweiterung der regionalen Filialen. So seien die Filialen Allschwil Paradies, Laufen (beide BL) und Dornach SO erneuert und am Basler Badischen Bahnhof eine zwölfte Migros-Partner-Filiale eröffnet worden.

Die Migros Basel umfasste per Ende 2025 insgesamt 66 Verkaufsstellen (Vorjahr: 75), so 47 Verkaufsstellen im Detailhandel, 7 Migros Restaurants und 12 Migros-Partner-Filialen.

Im laufenden Jahr stünden mit der Filiale Gartenstadt in Münchenstein BL weitere Umbauten an. Zudem will die Migros Basel insgesamt 20 Millionen Franken in die Erweiterung der Produktionsbetriebe in Münchenstein investieren.

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