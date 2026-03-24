Migros Luzern steigert die Kundenfrequenz im Geschäftsjahr 2025

Keystone-SDA

Die Migros Luzern hat im Geschäftsjahr 2025 eine Steigerung der Kundenfrequenz von 4,3 Prozent verzeichnet. Die Expansion mit Modernisierungen und Neueröffnungen soll auch im laufenden Jahr weitergehen.

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(Keystone-SDA) Die Genossenschaft plant 2026 die Eröffnung von sechs neuen Filialen, wie die Migros Luzern in einer Mitteilung vom Dienstag schrieb. Diese sollen in Sins AG, Kriens Eichhof West LU, Oberdorf NW, Muotathal SZ sowie Cham Papieri ZG und Hünenberg See ZG entstehen. Die Filiale in Muotathal wird als Migros-Partner eröffnet. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr investierte die Migros Luzern 67 Millionen Franken in ihr Filialnetz. Eine Filiale wurde neu eröffnet, deren drei wurden modernisiert.

Die erhöhte Kundenfrequenz führte zu einem gemäss Mitteilung «erfreulichen» Umsatzwachstum von einem Prozent. Der Nettoverkaufserlös legte um 37,8 Millionen Franken zu, was einer Steigerung von 2,7 Prozent entspricht. Bei einem Umsatz von rund 1,48 Milliarden Franken erzielte die Migros Luzern einen Betriebsgewinn von 32,5 Millionen Franken.

Anschlusslösungen nach Verkäufen der Fachmärkte

Im 2025 schloss die Migros die Verkäufe ihrer Fachmärkte ab. Die Genossenschaft trennte sich unter anderem von SportX, Melectronics, Do it + Garden oder Micasa. Wie es in der Mitteilung weiter hiess, gab es für alle betroffenen Mitarbeitenden Anschlusslösungen innerhalb oder ausserhalb der Migros Luzern. Für die geschlossenen Fachmärkte in den Migros-Einkaufscentern Länderpark Stans, Surseepark und Zugerland Steinhausen wurden nach der Schliessung Nachmieter gefunden.

Die Migros Schweiz teilte am Dienstag mit, 2025 einen Milliardengewinn erzielt zu haben. Grund dafür waren die Verkäufe der Tochterfirmen. Jedoch sank der Umsatz insgesamt leicht und die Migros wuchs im Kerngeschäft, dem Detailhandel, weniger stark als die Konkurrenz.