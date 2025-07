Militärflugzeug auf Schule gestürzt: 16 Tote in Bangladesch

Keystone-SDA

Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf ein Schulgelände in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der Assistent der Übergangsregierung des Landes, Sayedur Rahma, vor Journalisten in Dhaka.

1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach gab es mehr als 100 Verletzte, die wegen Brandverletzungen in Krankenhäusern versorgt werden. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zahlreiche Kinder in der Schule Milestone School and College. Interimsregierungschef Muhamad Yunus äusserte sich bestürzt.

Flugzeug geht in Flammen auf

Das Flugzeug krachte Berichten einheimischer Medien zufolge am Nachmittag (Ortszeit) auf ein Tor des Schulgebäudes und ging in Flammen auf. «Direkt nach dem Einschlag sah ich einen Feuerball», wurde ein Augenzeuge vom einheimischen Sender Jamuna TV zitiert. Er sei weggerannt, um sich in Sicherheit zu bringen.

Laut der Zeitung «The Daily Star» befindet sich der Pilot unter den Opfern. Bei dem Flugzeug handelte es sich demnach um einen Trainingsjet des Typs F-7 aus chinesischer Herstellung. Die Absturzursache war zunächst unbekannt.

Yunus sprach in den sozialen Medien von einem «herzzerreissenden Unfall». Die Regierung werde die nötigen Massnahmen ergreifen, um die Hintergründe zu ermitteln und Hilfe bereitstellen.