Minderjährige bei Einbruchsversuch in Pfäffikon SZ verhaftet

Keystone-SDA

Ein Garagist hat am späten Donnerstagabend in Pfäffikon im Kanton Schwyz einen 17-jährigen mutmasslichen Einbrecher festhalten können. Die Polizei nahm ihn und zwei weitere 17-jährige Franzosen fest. Die drei seien vermutlich Teil einer kriminellen Bande, die auf Fahrzeugdiebstähle spezialisiert sei, hiess es.

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(Keystone-SDA) Diese Banden hätten es besonders auf teure Autos abgesehen, schrieb die Kantonspolizei Schwyz am Samstag zum Vorfall. Bei diesem verhafteten die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten den einen 17-Jährigen direkt in der Autogarage und die zwei anderen Minderjährigen am Bahnhof Pfäffikon.

Bereits Ende 2025 hatte der Bund bekannt gegeben, die Kantonspolizeien bei der Bekämpfung dieser kriminellen Banden zu unterstützen. Die Kantonspolizeien kümmern sich hierbei um die Einsatzbewältigung und Ermittlungen, das Bundesamt für Polizei (Fedpol) koordiniert bei Waffen- und Fahrzeugdiebstählen in den neu gebildeten Taskforces, wie es damals auf Anfrage von Keystone-SDA beim Fedpol hiess.

Phänomen erst am Anfang

Das Phänomen mit den französischen Banden stehe erst am Anfang, hiess es damals weiter. Die Kriminellen seien meist minderjährige französische Staatsangehörige mit maghrebinischem Hintergrund.

Die Täter würden über soziale Medien rekrutiert und reisten dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schweiz. Via Snapchat erhielten sie demnach Anweisungen zu den Einbrüchen, ehe sie dann mit gestohlenen Luxusautos schnellstmöglich aus dem Land flüchten würden.

Verschiedene Kantonspolizeien hatten deshalb Empfehlungen an die Garagisten herausgegeben: Sie sollten keine wertvollen Fahrzeuge draussen abstellen, deren Schlüssel in einem gesicherten Raum, getrennt von Ausstellungsräumen und Werkstätten aufbewahren und entsprechend aufrüsten mit Überwachungssystemen.