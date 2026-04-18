Minderjähriger Asylsuchender klaut Auto in Graubünden

Keystone-SDA

Ein minderjähriger Asylsuchender hat am Samstag in Celerina GR einen Audi gestohlen. Zwei Stunden später stoppte ihn die Kantonspolizei Graubünden in Thusis GR. Jetzt wurde die Jugendanwaltschaft eingeschaltet.

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(Keystone-SDA) Gegen 8 Uhr sei die Meldung über den Autodiebstahl bei der Einsatzzentrale eingegangen, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Samstagnachmittag. Zwei Stunden später fasste eine Patrouille den Dieb bereits.

Der Vorfall habe keinen Zusammenhang mit dem vermehrten Aufkommen von kriminellen Banden, die es in der Schweiz auf teure Autos abgesehen haben, betonte ein Polizeisprecher auf Anfrage von Keystone-SDA.

Auch bei diesen Banden sind es meist Minderjährige, die über die sozialen Medien rekrutiert werden. Doch reisen diese meist über Frankreich ein und verschwinden schnellst möglich wieder. Beim vorliegenden Diebstahl in Graubünden war die Absicht des Autodiebes gemäss des Polizeisprechers am Samstagnachmittag noch nicht abschliessend geklärt. Die Jugendstaatsanwaltschaft hat sich dem Fall nun angenommen.