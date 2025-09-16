Mindestens zwei Tote in Wien nach Schüssen in der Leopoldstadt

Keystone-SDA

Mindestens zwei Personen sind Dienstagabend im Quartier Wien-Leopoldstadt der österreichischen Hauptstadt durch Schüsse gestorben. Zwei weitere Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

(Keystone-SDA) Eine 44-jährige Frau wurde leblos in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus, der gleich alte vermeintliche Täter tot nach einem Schusswechsel mit Beamten auf der Strasse in seinem Auto aufgefunden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Gegen 19.30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau aufgrund eines lautstarken Streits alarmiert. Am Einsatzort angekommen, wurden sie auf den 44-Jährigen aufmerksam und sprachen ihn an. Den ersten Ermittlungen zufolge zielte der Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe in Richtung der Beamten, wie die Polizeisprecherin vor Ort sagte. Danach kam es zu einer Schussabgabe von beiden Seiten. Der Mann fuhr mit seinem Auto davon. Laut der Sprecherin ist er kurze Zeit später «im Nahbereich leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden worden».

Zwei Schwerverletzte

Unterdessen wurde neben der leblosen 44-Jährigen eine schwer verletzte 24-jährige Frau und ein schwer verletzter 26-jähriger Mann in der Wohnung entdeckt. Sie wurden notfallmedizinisch erstversorgt und danach in ein Spital eingeliefert. Laut Angaben eines Sprechers des Wiener Gesundheitsverbunds schwebte die junge Frau am späten Dienstagabend in Lebensgefahr und befand sich in einem «äusserst kritischen Zustand», wie es gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA hiess. Der Mann war trotz seiner schweren Verletzungen in einem stabilen Zustand.

Laut der Polizeisprecherin waren die genauen Hintergründe noch völlig unklar. In welchem genauen Verhältnis die Opfer zu dem vermeintlichen Täter standen, war noch Gegenstand von Ermittlungen der Landespolizeidirektion. Keine Angaben gab es dazu, ob sich noch weitere Personen in der Wohnung befunden hatten.