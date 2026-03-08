Mitte-Landrat Daniel Furrer zum neuen Urner Landamann gewählt

Die Urner Stimmberechtigten haben am Sonntag Daniel Furrer (Mitte) zum neuen Landammann gewählt. Die Amtsperiode des Justizdirektors dauert bis 31. Mai 2028.

(Keystone-SDA) Der Erstfelder übernimmt turnusgemäss das Amt von Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold (SVP). Furrer erzielte bei 6677 gültigen Stimmen 5360 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,0 Prozent.

Furrers Stellvertretung übernimmt Céline Huber (Mitte), die zur neuen Landesstatthalterin gewählt wurde. Die Sicherheitsdirektorin, die 2024 den Sprung in die Regierung schaffte, erzielte bei 6668 gültigen Stimmen 5707 Stimmen.

Der Landammann ist der Vorsitzende der Kantonsregierung. Im Unterschied zu vielen anderen Schweizer Kantonen erfolgt seine Wahl im Kanton Uri durch die Stimmberechtigten und nicht durch das Kantonsparlament.