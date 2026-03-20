Mitte präsentiert Vorstösse gegen 10-Millionen-Initiative

Keystone-SDA

Die Mitte reicht am Freitag ein Paket an Vorstössen als Antwort auf die 10-Millionen-Initiative der SVP ein. "Wir sehen Handlungsbedarf beim Wirtschaftswachstum, dem Fachkräftemangel und der Infrastruktur", sagte Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin zu "Tamedia".

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(Keystone-SDA) «Unsere sieben Vorstösse greifen die zentralen Puzzlestücke auf, die eine bessere Steuerung der Zuwanderung von Arbeitskräften und eine Abfederung der Folgen ermöglichen», sagte die Fraktionschefin in dem am Freitag erschienenen Interview.

Die SVP-Initiative sei aus Sicht der Mitte «gefährlich» und gaukle eine Scheinlösung vor, sagte Bürgin. Ein grosser Teil der Bevölkerung habe Sympathien dafür, weshalb man deren Sorgen ernst nehmen müsse, etwa beim Dichtestress und beim knappen Wohnraum.

Mit einem Gegenvorschlag zur Initiative war die Mitte im Parlament zuletzt gescheitert. Mit dem Vorstoss-Paket wolle die Mitte den Bundesrat klar in die Pflicht nehmen. Andernfalls wolle die Partei später schärfere Vorstösse prüfen.