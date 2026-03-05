The Swiss voice in the world since 1935
Mittlerweile 150 Schadensmeldungen nach «Tätsch»-Explosion

Keystone-SDA

Die Zahl der Schadensmeldungen nach der Explosion in der Versuchs- und Schulungsanlage "Tätsch" in Illnau-Effretikon hat in den vergangenen Tagen noch deutlich zugenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nachdem in den ersten Tagen erst 70 Schadensmeldungen eingingen, sind es mittlerweile bereits 150. Dies gab die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag auf Anfrage bekannt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete inzwischen ein Strafverfahren gegen mögliche Verantwortliche.

Am 25. Februar explodierten in der Anlage «Tätsch» mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff, die hätten fachgerecht entsorgt werden sollen. Der Knall war bis nach Zürich zu hören und hinterliess einen Krater mit mehreren Metern Durchmesser. Die Druckwelle beschädigte Dächer, Mauern, Fenster und Türen. Auch ein Aquarium ging zu Bruch.

