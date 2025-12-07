Model Manuela Frey mag vor Weihnachten auch stille Abende

Keystone-SDA

Das Schweizer Model Manuela Frey liebt Fondue. Aber ein bisschen gestresst sei sie beim Essen der Käsespeise schon, weil ihre Mutter beim Essen immer sage, sie solle den Käse rühren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Und dies solle möglichst in der Form einer Acht geschehen, sagte Frey zum Newsportal 20minuten.ch.

In der Weihnachtszeit ziehe sie stille Abende mit ihren Liebsten einem Weihnachtsmarkt vor, verriet die 29-Jährige weiter. Geschenke bastle sie auch selber. Etwas glamourös dürfe es ebenfalls sein, sie möge es, sich schön herauszuputzen. Das Outfit für dieses Jahr habe sie aber noch nicht parat.