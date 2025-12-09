The Swiss voice in the world since 1935
Mofafahrer bei Kollision in Rüegsbach schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mofafahrer ist am Dienstagmorgen in Rüegsbach bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zum Unfall, als ein Autofahrer den in die gleiche Richtung fahrenden Mofafahrer überholen wollte. Beide waren von Affoltern im Emmental in Richtung Rüegsau unterwegs. Der Strassenabschnitt war für knapp drei Stunden gesperrt, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

