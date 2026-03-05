Mona Vetsch hat ihr biologisches Alter bestimmen lassen

Keystone-SDA

Moderatorin Mona Vetsch hat ihr biologisches Alter bestimmen lassen - und dabei ein überraschendes Resultat erhalten. Das Ergebnis habe sie zunächst irritiert, sagte Vetsch in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit "CH Media".

(Keystone-SDA) Ihr biologisches Alter liege bei 56 Jahren, obwohl sie erst 50 Jahre alt ist. «Da dachte ich schon: Oh, das ist viel!» Bis dahin habe sie vom Konzept des biologischen Alters kaum gehört und angenommen sie sei so alt, wie sie nun mal sei. Das habe jedoch offenbar auch mit «Abnützung» zu tun, erklärte sie und verglich den Körper mit einem Velo: «Wenn man es pflegt, hält es länger. Lässt man es im Regen stehen, rostet es schneller.»

Vetsch sagte, sie habe sich eigentlich immer als gesund lebend wahrgenommen: Sie rauche nicht, trinke keinen Alkohol, schlafe gut und bewege sich regelmässig. Medizinische Checks hätten keine Krankheiten oder chronischen Entzündungen gezeigt. Dennoch habe die Analyse ergeben, dass es bei der Prognose für langfristige Gesundheit noch «Luft nach oben» gebe.

Als zentralen Faktor nannte Vetsch ihr hohes Stresslevel. «Ich laufe ständig auf Hochtouren», sagte sie. Ihr Alltag sei von unregelmässigen Arbeitszeiten geprägt, echte Ruhepausen seien selten. Messungen etwa der Herzratenvariabilität hätten gezeigt, dass ihr Körper häufig im «roten Bereich» arbeite. Daraufhin habe sie begonnen, Meditation und Atemübungen fest in ihren Alltag zu integrieren. «Meditation hilft, weniger selbstverurteilend zu sein», erklärte sie. Sie habe gelernt, nicht mehr so streng mit sich selbst zu sein und Dinge bewusster zu tun.