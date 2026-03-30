Monique Iseli zur neuen Co-Präsidentin von Berns SP gewählt

Keystone-SDA

Monique Iseli ist neue Co-Präsidentin der SP Stadt Bern. Sie ist am Montagabend an einer Partei-Hauptversammlung einstimmig ins Amt gewählt worden, das sie sofort antritt. Die 33-jährige Gymnasiallehrerin tritt an die Stelle von Lena Allenspach, die das Amt nach fünf Jahren abgibt.

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(Keystone-SDA) Iseli wird die SP Stadt Bern an der Seite des bisherigen Co-Präsidenten Chandru Somasundaram leiten, wie die SP Stadt Bern am Montagabend mitteilte. Der 34-Jährige hat dieses Amt seit Sommer 2025 inne. Er arbeitet als Geschäftsführer des WWF Solothurn. Iseli ist seit vergangenem Jahr Stadträtin.

Lena Allenspach hatte bereits vergangenen November angekündigt, die Parteileitung per Ende März zu verlassen. Die Stadträtin und Mediensprecherin der SP Schweiz wurde am Sonntag in den Grossen Rat gewählt und führte die SP der Stadt Bern im Co-Präsidium fünf Jahre lang.

Die Delegierten der SP Stadt Bern beschlossen an der Versammlung auch ein Ja zu allen Vorlagen der städtischen Abstimmungen vom 14. Juni dieses Jahres.