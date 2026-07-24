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Motorradfahrer bei Kollision mit Postauto in Wila schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in Wila bei einer Kollision mit einem Postauto schwer verletzt worden. Er musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 19-Jährige fuhr von Wila in Richtung Schalchen, als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden Postauto kollidierte, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr.

Die 55-jährige Lenkerin des Postautos und die einzige Passagierin blieben bei dem Zusammenstoss unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei und die zuständige Staatsanwaltschaft untersuchen die genaue Unfallursache. Für die Unfallaufnahme blieb die Schalchenstrasse während mehrerer Stunden gesperrt.

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