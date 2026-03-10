Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Fällanden ZH schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Motorrad-Lernfahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einen Verkehrsunfall im Zentrum von Fällanden schwer verletzt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Der Motorrad-Lernfahrer sei um 16 Uhr aus einer Zufahrt auf die Schwerzenbachstrasse gefahren, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstagabend mit. Beim Einbiegen auf die Strasse sei der 20-Jährige in zwei Metallpfosten auf der anderen Strassenseite geprallt.

Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt. Passanten hätten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der sofort ausgerückten Rettungskräfte geleistet, so die Polizei. Das Motorrad des Verunfallten wurde auf Anordnung der Staatsanwältin sichergestellt.