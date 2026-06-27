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Motorradfahrer nach Sturz auf A1 bei Weiningen schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat am Samstagnachmittag auf der Autobahn A1 bei Weiningen zu spät erkannt, dass sich vor ihm ein Stau bildete. Mit hoher Geschwindigkeit prallte er zuerst ins Heck eines Personenwagens vor ihm und danach in einen Personenwagen mit Pferdeanhänger rechts von ihm.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch die beiden Kollisionen und den Sturz zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu und musste durch die Rettungssanität des Spitals Limmattal in ein Spital gebracht werden. Das teilte die Zürcher Kantonspolizei am Samstag mit.

Aufgrund des Verkehrsunfalls und des grossen Schadensbildes mussten nach dem Unfall drei von fünf Autobahnspuren gesperrt werden. Die Kantonspolizei sicherte vor Ort die Spuren und koordinierte die Aufräumarbeiten, damit der wichtige Autobahnknoten Limmattalerkreuz raschmöglichst wieder freigegeben werden konnte.

Wieso der Töfffahrer das Stauende übersah, ist Gegenstand von Ermittlungen der Kantonspolizei.

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