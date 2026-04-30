Motorradfahrer und Beifahrerin verletzen sich in Sumiswald schwer

Keystone-SDA

In Sumiswald sind am Donnerstagmittag ein Auto und ein Motorrad zusammengestossen. Dabei verletzten sich der Motorradlenker und seine Beifahrerin schwer, wie die Polizei mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Helikopter der Rega brachte die beiden Schwerverletzten in ein Spital. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Der Unfall ereignete sich, als der Autofahrer auf einen Firmenparkplatz abbiegen wollte. Wie genau es zum Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen kam, wusste die Berner Polizei zunächst nicht. Sie hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, wie sie weiter mitteilte.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort hatten Dritte Erste Hilfe geleistet und den Verkehr geregelt.