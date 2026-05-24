Motorradfahrer verunfallt bei Zernez GR schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer aus Frankreich hat sich am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der Ofenpassstrasse oberhalb von Zernez GR schwer verletzt. Der 25-Jährige kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Erdwall.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 12.03 Uhr auf der Ofenpassstrasse im Bereich Ova Spin. Der Mann fuhr von Müstair in Richtung Zernez, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

In der Folge prallte er in einen neben der Strasse liegenden Erdwall. Durch den Aufprall wurde der Fahrer vom Motorrad geschleudert. Während das Fahrzeug in einem Bachbett zum Stillstand kam, blieb der Mann verletzt liegen.

Ein Rettungshelikopter brachte den 25-Jährigen in ein Spital. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht die genaue Unfallursache.