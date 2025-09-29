Mountainbike-Star Schurter und Partnerin erwarten gemeinsames Kind
Der Mountainbike-Star und Olympiasieger Nino Schurter wird zum zweiten Mal Vater. Dies teilte der 39-Jährige anhand eines Fotos seiner schwangeren Partnerin Malene Degn auf Instagram mit.
(Keystone-SDA) «Es stehen aufregende Zeiten an», schrieb Schurter zu dem Foto, das seine Partnerin, die selbst dänische Mountainbikerin ist, während einer Velotour mit deutlich sichtbarem Babybauch zeigt.
Für Schurter ist es das zweite Kind. Laut «Blick» hat der Profisportler bereits eine zehnjährige Tochter mit seiner Ex-Frau Nina. Das Paar sei neun Jahre lang verheiratet gewesen und habe sich im Frühjahr 2023 getrennt. Man wolle freundschaftlich und familiär verbunden bleiben, habe Schurter damals mitgeteilt.
Vor gut einer Woche hatte Schurter seine Karriere am Heim-Weltcup in der Lenzerheide GR beendet. Dort, wo der 39-jährige Rekord-Weltmeister und Rekord-Weltcupsieger 2018 den siebten seiner zehn WM-Titel und fünf Jahre später den historischen 34. von inzwischen 36 Weltcupsiegen gewonnen hatte, bestritt der erfolgreichste Mountainbiker sein letztes Cross-Country-Rennen als Profi.