The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mountainbike-Star Schurter und Partnerin erwarten gemeinsames Kind

Keystone-SDA

Der Mountainbike-Star und Olympiasieger Nino Schurter wird zum zweiten Mal Vater. Dies teilte der 39-Jährige anhand eines Fotos seiner schwangeren Partnerin Malene Degn auf Instagram mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Es stehen aufregende Zeiten an», schrieb Schurter zu dem Foto, das seine Partnerin, die selbst dänische Mountainbikerin ist, während einer Velotour mit deutlich sichtbarem Babybauch zeigt.

Für Schurter ist es das zweite Kind. Laut «Blick» hat der Profisportler bereits eine zehnjährige Tochter mit seiner Ex-Frau Nina. Das Paar sei neun Jahre lang verheiratet gewesen und habe sich im Frühjahr 2023 getrennt. Man wolle freundschaftlich und familiär verbunden bleiben, habe Schurter damals mitgeteilt.

Vor gut einer Woche hatte Schurter seine Karriere am Heim-Weltcup in der Lenzerheide GR beendet. Dort, wo der 39-jährige Rekord-Weltmeister und Rekord-Weltcupsieger 2018 den siebten seiner zehn WM-Titel und fünf Jahre später den historischen 34. von inzwischen 36 Weltcupsiegen gewonnen hatte, bestritt der erfolgreichste Mountainbiker sein letztes Cross-Country-Rennen als Profi.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft