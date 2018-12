Am 10. September 2018 fing in Genf die 39. Session des Menschenrechtsrats an. In ihrer Eröffnungsrede verlangte Michelle Bachelet, die neue Hochkommissarin für Menschenrechte, die Schaffung eines neuen "Mechanismus", der mit der Vorbereitung von Anklagen wegen Gräueltaten in Myanmar beauftragt werden soll. (Fabrice Coffrini / AFP)