Mutmassliche Täter stehlen Porsche aus Autogarage in Rickenbach

Keystone-SDA

In Rickenbach LU sind am frühen Samstagmorgen drei mutmassliche Täter in eine Autogarage eingebrochen und haben einen Porsche gestohlen. Sie wurden später im aargauischen Dintikon festgenommen.

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(Keystone-SDA) Laut der am Montag verschickten Mitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft drangen mehrere Täter in Rickenbach in eine Garage für Neu- und Gebrauchtwagen ein. Vor Ort rangierten sie mehrere Fahrzeuge, um einen Porsche zu stehlen und damit zu flüchten, wie es hiess.

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau konnten drei mutmassliche Täter, zwei Russen und ein Franzose im Alter von 18 bis 21 Jahren, festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Sursee hat eine Untersuchung eingeleitet.