Nachbeben: Wieder viele Hochhäuser in Bangkok evakuiert

In Bangkok sind am Mittag (Ortszeit) zahlreiche Hochhäuser evakuiert worden, nachdem wohl Nachbeben zu spüren waren. Drei Tage nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,7 mit Epizentrum in Myanmar kommt die Erde noch nicht zur Ruhe - vor allem in Myanmar gibt es immer wieder leichtere Nachbeben. Auf der Webseite der US-Erdbebenwarte USGS wurde aber zunächst kein Beben in der Region verzeichnet.

«Behörden gehen auf Nummer sicher»

«Ich habe es allerdings gespürt, wenn natürlich auch viel leichter als das vom Freitag», sagte ein Büroangestellter im Stadtteil Sathorn der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, die Behörden wollen jetzt einfach auf Nummer sicher gehen.»

Zusammen mit vielen Dutzend Kollegen stand er vor dem Bürogebäude Tisco Tower auf der Strasse. Auch viele andere Hochhäuser, wie die Shopping Mall One Bangkok, das städtische Gerichtsgebäude sowie viele Regierungsbüros wurden vorsichtshalber evakuiert, wie die Zeitung «Khaosod» und Augenzeugen berichteten. In der Stadt waren die Sirenen von mehreren Einsatzwagen zu hören.