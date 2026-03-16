Natalie Rickli kandidiert 2027 nochmals für den Regierungsrat

Keystone-SDA

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) wird bei den nächsten Erneuerungswahlen des Zürcher Regierungsrats im April 2027 nochmals antreten. Dies teilte die SVP am Montag mit.

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(Keystone-SDA) Natalie Rickli steht seit Mai 2019 der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vor. Sie wolle sich weiterhin für die Bevölkerung und den Kanton einsetzen, heisst es in der Mitteilung zur erneuten Kandidatur.

Mit ihrer grossen politischen Erfahrung und ihrem konsequenten Einsatz für die Bevölkerung habe sie sich in den vergangenen Jahren als starke und verlässliche Stimme im Zürcher Regierungsrat etabliert, so die SVP.

Letzte Woche hatte SVP-Regierungsrat Ernst Stocker erklärt, dass er 2027 definitiv nicht mehr antreten wird.