Netflix übernimmt Warner Bros. für 82,7 Milliarden Dollar

Keystone-SDA

Der Streaming-Riese Netflix übernimmt das Hollywood-Urgestein Warner Brothers. Die Übernahme soll Netflix fast 83 Milliarden Dollar kosten, wie die beiden US-Unternehmen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Geschäft dürfte allerdings auf eine strenge Prüfung der Kartellbehörden nicht nur in den USA treffen. Netflix ist der weltweit grösste Streaminganbieter.

Medien hatten zuvor berichtet, dass der Streaming-Anbieter zu einer Gruppe von Unternehmen gehöre, die Angebote für die Übernahme von Warner Bros abgegeben hätten. Zu Warner Bros Discover gehören neben den berühmten Filmstudios auch der Streamingdienst HBO und der Nachrichtensender CNN.

Der Konzern hatte ursprünglich eine Aufspaltung anvisiert: Ein Unternehmen für Streaming sowie die Film- und Serienproduktion und eines für klassisches Fernsehen. Als dann im Oktober mehrere Übernahmeangebote eintrudelten, wurden die Aufspaltungspläne jedoch beiseitegelegt.

Führende Hollywood-Vertreter sehen eine mögliche Übernahme von Warner Bros kritisch, da sie befürchten, dass Netflix das Kinogeschäft künftiger Produktionen weitgehend einschränken würde. Der Star-Regisseur James Cameron, sagte kürzlich im Podcast «The Town», eine Übernahme von Warner Bros durch Netflix wäre «eine Katastrophe».