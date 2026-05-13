Neue Bahnhofstrasse in der Stadt Luzern wird Ende Mai eröffnet

Keystone-SDA

Nach rund 20 Monaten Bauzeit wird die neu gestaltete Bahnhofstrasse in der Stadt Luzern Ende Mai eröffnet. Zudem ist für die Bevölkerung ein Fest auf dem Theaterplatz und in der Bahnhofstrasse geplant.

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(Keystone-SDA) Die Bahnhofstrasse und der Theaterplatz wurden umfassend umgestaltet. Entstanden sind mit dem Bauprojekt breitere Gehwege, neue Grünflächen mit rund 30 Kastanienbäumen, zusätzliche Sitzgelegenheiten sowie eine weitgehend autofreie Strasse mit Tempo 20, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Taxis und Zubringerdienste dürfen die Strasse weiterhin benützen.

Neu gibt es zudem rund 470 Veloparkplätze. Alle Flächen wurden «grösstenteils» hindernisfrei gestaltet, wie es weiter hiess.

Das Eröffnungsfest findet am Samstag, 23. Mai, von 10 bis 15 Uhr auf dem Theaterplatz und in der Bahnhofstrasse statt. Danach folgen noch einzelne Abschluss- und Deckbelagsarbeiten in der Seidenhof- und Theaterstrasse sowie die Fertigstellung der Beleuchtung, wie die Stadt mitteilte.