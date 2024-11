Neue Chefin führt britische Konservative auf Rechtskurs

Kemi Badenoch soll als neue Chefin die Konservative Partei in Grossbritannien nach der historischen Niederlage bei der Parlamentswahl mit einem harten Rechtskurs zurück in die Regierung führen. Die Mitglieder wählten die ehemalige Wirtschaftsministerin zur Nachfolgerin von Ex-Premierminister Rishi Sunak, wie die Tory-Partei in London mitteilte.