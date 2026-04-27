Neue Co-Intendanz des Luzerner Theaters stellt erstes Programm vor

Keystone-SDA

Die neue Intendanz des Luzerner Theaters hat am Montag das Programm ihrer ersten Spielzeit präsentiert. Katja Langenbach und Wanda Puvogel stellen diese unter das Motto "ZeitNah". Sie umfasst 18 Premieren.

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(Keystone-SDA) Langenbach und Puvogel lösen auf die neue Spielzeit Ina Karr ab, welche das Luzerner Theater vorzeitig verlässt. Die beiden gehörten bereits zum Leitungsteam von Karr an, Langenbach war für das Schauspiel und Puvogel für den Tanz verantwortlich.

Das Schauspiel steht neu unter der Leitung von Eva Böhmer, welche seit 2021 Dramaturgin in Luzern ist. Auch bei der neuen Leitung für den Tanz wurde mit Pamela Monreale und Victor Rottier auf eine interne Lösung gesetzt. Operndirektorin bleibt Ursula Benzing.

Die neue Leitung will den auch auf der bisherigen Arbeit in Luzern aufbauen. Sie wollten nahe am Publikum und nahe an den Fragen der Zeit sein, erklärten Langenbach und Puvogel das Motto ihrer ersten Spielzeit.